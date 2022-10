Primorac poražen na startu turnira

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su na startu nove sezone Regionalne lige.

Primorac je večeras u Herceg Novom, u muču A grupe, izgubio od dubrovačkog Juga 17:7 (6:1, 4:2, 2:3 i 5:1).

Jug su do pobjede na startu prvog turnira vodili Konstantinos Kakaris sa četiri i Marko Žuvela sa tri gola.

U kotorskom timu najefikasniji je bio Filip Gardašević sa tri, Vuk Drašković je postigao dva, a po gol Marko Gopčević i Marko Gopčević.

Hercegnovski Jadran, domaćin turnira, bio je slobodan na startu.

Jadran će sjutra igrati protiv Juga, a u subotu će rival biti Primorac.

Obje utakmice na bazenu Jadrana na Škveru počeće u 19 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS