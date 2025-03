Primorac bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca nijesu uspjeli da se plasiraju u polufinale Eurokupa.

Primorac je večeras u Kotoru, u revanš meču četvrtfinala, pobijedio Sabadelj 14:9, ali nije uspio da nadoknadi zaostatak iz prvog duela.

Španski tim pred svojim navijačima slavio je 17:9.

Sabadelj je i u revanšu odigrao dobar meč i kontrolisao rezultat do sredine treće četvrtine i bio u vođstvu od 9:6.

Primorac je do kraja treće četvrtine izjednačio na 9:9, a seriju od osam vezanih golova kompletirao je u posljednjoj četvrtini.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nika Šušiašvili sa četiri, dok je gol manje postigao Dušan Matković.

U španskom timu po dva gola postigli su Fin Šuce, Alberto Baroso i Konstantin Averka.

