Preminuo Siniša Mihajlović

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji srpski fudbaler i selektor Siniša Mihajlović preminuo je danas u bolnici u Rimu, u 53. godini, objavio je italijanski Gazete delo sport.

Mihajlović se nekoliko godina unazad borio sa leukemijom.

“Hrabro se borio protiv strašne bolesti. Zahvaljujemo ljekarima i medicinskim sestrama koji su ga pratili godinama, sa ljubavlju i poštovanjem. Siniša će uvijek ostati sa nama“, navodi se u saopštenju porodice.

Mihajlović je bio legenda i dio zlatne generacije Crvene zvezde koja je osvojila titulu prvaka Evrope 1991. godine.

Za reprezentaciju SR Jugoslavije odigrao je 63 utakmice i postigao deset golova.

Mihajlović je rođen 20. februara 1969. godine u Vukovaru.

Ponikao je u lokalnom Borovu u kojem je postao profesionalac 1986, a dvije godine kasnije prešao je u novosadsku Vojvodinu.

Crvenu zvezdu pojačao je 1990. godine i sa beogradskim klubom postao je šampion Evrope i svijeta.

On je, poslije dvije sezone na Marakani, prešao u Italiju, gdje je u dresu Rome, Sampdorije, Lacija i Intera stekao status jednog od najboljih defanzivaca Serije A.

Bio je specijalista za slobodne udarce i penale.

Sa Andreom Pirlom dijeli rekord sa najviše golova iz slobodnih udaraca u istoriji Serije A – 28.

Bio je šampion Italije sa Laciom i Interom, a sa rimskim klubom osvojio je još Kup pobednika kupova i UEFA Superkup.

Proglašen je za najboljeg fudbalera Jugoslavije 1999. godine.

Odigrao je 63 utakmice za reprezentaciju i postigao deset golova.

Kao trener je vodio Bolonju, Kataniju, Fiorentinu, Sampdoroiju, Milan, Torino, Sporting i na kraju Bolonju.

Bio je i selektor Srbije, a 2019. je dobio priznanja za trenera godine u Srbiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS