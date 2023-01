Potpisan Protokol o saradnji sa Crnogorskim jedriličarskim savezom

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, potpisao je sa predsjednikom Crnogorskog jedriličarskog saveza Predragom Vukčevićem Protokol o saradnji na unapređenju strateške pozicije jedrenja u primorskim opštinama.

Ministarstvo sporta i mladih je, kako je predviđeno protokolom, saglasno da se jedrenje proglasi strateškim sportom primorskih opština, sa ciljem ubrzanog razvoja, njegovog približavanja evropskim standardima i kvalitetne promocije crnogorskih sportista, nautičkih i turističkih potencijala i da se za to preduzmu sve neophodne mjere.

Ministarstvo i Crnogorski jedriličarski savez obavezali su se i da će, u saradnji sa primorskim opštinama, promovisati aktivnosti koje za cilj imaju definisanje jedrenja kao strateškog sporta, te da će u Protokolu biti posebno istaknuta saglasnost primorskih opština da se jedrenje uvrsti u lokalna strateška dokumenta istih.

Najavljeno je da će Crnogorski jedriličarski savez pripremiti predlog Strategije razvoja jedrenja, za period koji će biti vezan za nacionalnu i lokalne strategije razvoja sporta u Crnoj Gori.

Sastanku u Herceg Novom prisustvovali i potpredsjednik te Opštine Mirko Mustur, direktor Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih

Zoran Jojić i predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS