Portugal penalima bolji od Slovenije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Portugala nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca eliminisao je Sloveniju i plasirao se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Utakmica je u regularnom toku završerna 0:0, a promjene rezultata nije bilo ni nakon dva produžetka.

Junak trijumfa bio je portugalski golman Diogo Košta, koji je odbranio tri penala.

Precizni sa 11 metara bili su Kristijano Ronaldo, Bruno Fernandeš i Bernanrdo Silva.

Portugal će u četvrtfinalu igrati protiv Francuske, koja je u Dizeldorfu savladala Belgiju 1:0.

Pobjednika je odlučio autogol Jana Fertongena u 85. minutu, nakon šuta Kolo Muanija.

