Porazi crnogorskih selekcija, Karlsen siguran

Podgorica, (MINA) – Crnogorske šahovske reprezentacije upisale su poraze na startu Evropskog prvenstva u Budvi.

Najbolja crnogorska selekcija na otvaranju šampionata poražena je od Jermenije uprvkos dobroj igri, rezultatom 2,5-1,5.

Jedini poraz pretrpio je velemajstor Nikola Đukić u duelu na drugoj tabli sa Gabrielom Sargisjanom. Denis Kadrić, Nikita Petrov i Luka Drašković su uprkos velikoj borbi i dobroj igri morali da se zadvolje remijima.

Najviše razloga za žalom ima Denis Kadrić koji je ispustio bolju poziciju u partiji sa Haikom Martirosjanom.

Mlada reprezentacija je poražena maksimalnim rezultatom od Izraela.

Poraze su upisali Aleksandar Tomić, Andrej Šuković, Miloš Pečurica i Peko Đurović.

Treća crnogorska selekcija poražena je od Turske rezultatom 3,5 – 0,5, a jedini remi izborio je omladinski šampion Vuk Miletić koji je bijelim figurama remizirao sa velemajstorom Mertom Jilmazieliem.

Šahistkinje su 3:1 poražene od reprezentacije Srbije, Mateja Popović i Alena Skvorcova su remizirale sa Jovanom Erić, odnosno Marinom Gajčin, dok su Aleksandra Milović i Nikolina Koljević poražene od Teodore Injac, odnosno Adele Velikić.

Turnir je počeo velikim iznenađenjem u muškoj konkurenciji, prvi favorit reprezentacija Azerbejdžana, poražena je od ekipe Danske.

Heroj Danaca je Mads Andersen koji je savladao Šahrijara Mameđarova, nekadašnjeg svjetskog broja dva, dok su preostale tri partije završene remijima.

Svjetski broj 1, Magnus Karlsen slavio je u duelu sa Jergušom Pehačem iz Slovačke, ali njegova pobjeda je bila dovoljna samo za neriješen rezultat obzirom da je Viktor Gazik savladao Arjana Tarija na drugoj tabli.

U ostalim duelim u obje konkurencije favoriti su opravdali svoju ulogu i došli do zasluženih pobjeda.

Partije drugog kola su na programu sjutra od 15h.

Generalni pokrovitelji šampionata, koji se igra u hotelu Splendid, su Vlada Crne Gore i Opština Budva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS