Poraz SC Derbija u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Zadru od istoimenog domaćeg tima 71:58, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

To je 12. poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojem je ostvario i šest pobjeda.

Zadar je dvorani legendarnog Krešimira Ćosića nadigrao podgorički tim, kontrolisao je meč i nakon serije od 13:0 sredinom prve četvrtine preuzeo vođstvo i konstantno imao prednost.

SC Derbi, koji je poveo na startu 9:0, od finiša prve četvrtine i rezultata 15:15, konstantno je bio u zaostatku koje je početkom posljednjeg dijela iznosilo i 19 poena (61:42).

Oslabljen neigranjem centra Zorana Nikolića imao je problema u skoku, a brojne greške i nereačizovani ziceri koštali su ga povoljnijeg rezultata u Zadru.

Domaći sastav do desetog trijumfa vodio je Krševan Klarica sa 20, Lovro Mazalin i Tajler Vejl, a poen manje Vladimir Mihailović.

U ekipi SC Derbija dvocifreni su bili Andrija Grbović sa 12 i Erik Nil sa deset poena.

Budućnost Voli će sjutra u 19 sati ugostiti Igokeu, dok će Mornar Barsko zlato sat ranije biti gost Cedevita Olimpije.

