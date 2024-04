Poraz rukometašica u Ulmu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Ulmu od Njemačke 28:24 (11:7), u utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

To je prvi poraz crnogorskih rukometašica na turniru, nakon startnog trijumfa protiv Paragvaja 30:25.

Loše izdanje u napadu i svega sedam postignutih golova do poluvremena, odnosno deset do 42. minuta, koštalo je crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata.

Izabranice selektorke Bojane Popović nijesu imale rješenje za njemačku odbranu i golmanku Katarinu Filter, posebno u prvom poluvremenu, tokom kojeg su postigle svega četiri gola iz igre.

Domaćin je pitanje pobjednika riješio već početkom nastavka, kada je sa četiri vezana gola poveo 15:7.

Razlika je u 42. minutu iznosila i deset golova (20:10).

Njemačku je do pobjede i praktično plasmana na Olimpijske igre vodila Julija Maidhof sa devet golova.

U crnogorskoj reprezentaciji jedina svijetla tačka bila je Matea Pletikosić sa devet pogodaka.

Najbolje rukometašice Crne Gore sjutra u 16 sati igraće sa Slovenijom za drugo mjesto i olimpijsku vizu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS