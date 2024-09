Poraz Primorca u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u gostima od Novog Beograda 14:12 (2:2, 6:3, 2:3 i 4:4), na startu Regionalne vaterpolo lige.

Izabranici Vjekoslava Paskovića poveli su 2:0, ali je branilac trofeja, Novi Beograd stigao do izjednačenja.

U drugoj četvrtini domaćin je prvi put stekao dva gola prednosti 6:4, dok je na polovini meča bilo 8:5.

Primorac se sredinom posljedne četvrtine vratio u igru i zaostatak smanjio na gol (10:9).

Novi Beograd je u nastavku vezao dva gola za 12:9 i riješio pitanje pobjednika.

Pobjednika je predvodio Angelos Vlahopulos sa pet golova, dok je Miloš Ćuk dodao tri.

U kotorskom timu Nika Šušiašvili i Marko Mršić bili su najefikasniji sa po tri gola, Savo Ćetković i Srđan Janović postigli su po dva, Draško Brguljan i Dušan Matković po jedan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS