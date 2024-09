Poraz pionira u Skadru

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Skadru, u drugom prijateljskom duelu, od Albanije 3:2.

Prvi međusobni duel, prije dva dana, zavrsen je neriješeno 2:2.

Albanija je bolje počela revanš, pa je do poluvremena imala tri gola viška zahvalujući Hadžiju Reni i dvostrukom strijelcu Fabiju Hiseniju.

Poslije četiri minuta igre u nastavku zaostatak je smanjio Luka Vušurović, dok je Danilo Kisić postavio konačan rezultat u 75. minutu.

Selektor Minja Ljumović kazao je da su crnogorski fudbaleri, kao i u prvom meču, postojali na terenu samo u drugom poluvremenu.

On je naglasio da je prvo poluvrijeme proteklo sa velikim brojem grešaka i da to pokazuje i rezultat od 3:0.

“U drugom dijelu promijenili smo skoro kompletan sastav, napadali tokom čitavog poluvremena, postigli dva gola i imali još dvije dobre prilike za postizanje gola, što nije bilo dovoljno da izjednačimo rezultat”, rekao je Ljumović.

On je podsjetio da je počev od turnira u Bosni i Hercegovini, pa mečeva u Bugarskoj, završno sa utakmicom u Albaniji, kroz tu selekciju dobilo poziv oko 40-ak dječaka i svi su imali priliku za nastup.

“Smatram da u ovom uzrastu i u ovom periodu tako i treba da bude, ali današnji meč je pokazao dosta slabosti kada su velike rotacije u timu”, rekao je Ljumović.

