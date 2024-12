Poraz Mornar Barskog zlata u Laktašima

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Laktašima, nakon produžetka, od Igokee 101:97, u premijernoj utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regulranom toku završena neriješeno 88:88.

Barski tim odigrao je najbolji meč ove sezone, ubacio je 16 trojki, ali na kraju nije mogao da izbjegne 14. poraz ove sezone.

Igokeu je do pobjede vodio Teril Karter sa 26, dok je 20 poena ubacio Bris Džons.

U ekipi iz Bara po 20 poena ubacili su Lovro Runjić i Čiko Karter, a jedan manje Brendon Dženkins.

