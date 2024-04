Poraz mlađih kadetkinja na Malti

Podgorica, (MINA) – Mlađa ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je od Bugarske 2:1, u posljednjem kolu UEFA Razvojnog turnira na Malti.

To je drugi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon što je izgubila i od Andore u prošlom kolu 4:1.

Upisala je i pobjedu, na startu, protiv Malte 2:0.

Crna Gora je povela protiv Bugarske golom Jane Merdović u sedmom minutu iz jedanaesterca.

Izjednačila je u 79. minutu Monika Bailova, dok je trijumf Bugarskoj donio autogol Ane Vlahović u 88. minutu.

Trener Zdravko Jauković kazao je da ih je dosta poremetila povreda Jane Merdović u 20. minutu.

“Nijesmo mogli da računamo ni na Amru Luković zbog crvenog kartona u prošlom kolu. Šteta je što smo turnir završili porazom, ali dosta toga smo vidjeli na ovom turniru. Djevojčice su imale zavidnu minutažu, tako da smo vidjeli na čemu treba raditi u narednom periodu”, kazao je Jauković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS