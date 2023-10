Poraz Lovćena u Norverškoj

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena poraženi su na startu EHF Evropske lige.

Lovćen je večeras u Elverumu poražen od istoimenog norveškog tima 37:25 (17:13).

Norveškog predstavnika do pobjede vodili su Tobias Grondal sa devet i Sindre Heldal sa osam, dok je Kasper Torsen Lin meč završio sa sedam pogodaka.

U ekipi Lovćena najbolji je bio Filip Krivokapić sa šest pogodaka.

Lovćen će u narednom kolu, 24. oktobra, ugostiti Flensburg.

