Poraz kadeta u Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Limbušu, u drugom prijateljskom meču, od Slovenije 5:0.

Prvi međusobni duel, prije dva dana u Ptuju, završen je neriješeno 3:3.

Crnogorski fudbaleri, uprkos ubjedljivom porazu, bolje su počeli meč, ali su Darvin Đukić i Jovan Anđić promašili dvije odlične šanse za gol.

Đukić u drugom minutu nije iskoristio situaciju “jedan na jedan” sa golmanom Slovenije, dok je Anđić slično uradio u 39. minutu.

Kazna je uslijedila tri minuta kasnije preko Žige Kranjca, da bi dobru priliku za izjednačenje imao Aleksa Perišić početkom drugog poluvremena.

Do kraja meča Slovenija je postigla još četiri gola i upisala ubjedljiv trijumf.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da svaka utakmica ove generacije liči jedna na drugu.

“Ne iskoristimo izgledne šanse, zatim iz grešaka primimo golove, nakon čega često dođe do velikog pada u igri i ubjedljivog poraza. Ono što je sigurno, sa kvalitetom koji posjedujemo, ne smijemo sebi dozvoljavati da promašujemo stopostotne šanse, jer uvijek dođe do grešaka koje protivnik zna da iskoristi”, rekao je Kavaja.

On je naglasio da je dvomeč sa Slovenijom bio zamišljen da se dodatno iskristališe ekipa uoči jakog turnira naredne sedmice u Poljskom.

“U prvoj utakmici smo vidjeli dosta toga dobrog, međutim, današnji meč nas je dodatno zamislio”, kazao je selektor Kavaja.

