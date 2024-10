Poraz Crvene zvezde u Milanu, ubjedljive pobjede Barselone, Sitija i Bresta

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras u Milanu od Intera 4:0, u utakmici drugog kola Lige šampiona.

Domaći sastav do pobjede na stadionu Đuzepe Meaca

vodili su Hakan Čalhanoglu u 11, Marko Arnautović u 59, Lautaro Martines u 71. i Mehdi Taremi u 81. iz penala.

Arsenal je u Londonu pobijedio Pari Sen Žermen 2:0, dok je Barselona pred svojim navijačima bila ubjeldjiva protiv Jang bojsa 5:0.

Seltik je u Dortmundu doživio debakl od Borusije 7:1, Bajer je u Leverkuzenu slavio protiv Milana 1:0, dok je duel PSV Ajndhovena i Sportinga završen 1:1.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Štutgarta i Sparte iz Praga koji je završen 1:1, Slovan je u Bratislavi izgubio od Mančester sitija 4:0, a Salcburg pred svojim navijačima od Bresta 4:0.

