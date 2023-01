Poraz crnogorskih šahista

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore poražena je na startu prve šahovske Olimpijade za osobe sa invaliditetom u Beogradu.

Crnogorski šahisti u prvom kolu izgubili su večeras od Kube, petog favorita po rejtingu, 3:1.

Na prvoj tabli internacionalni majstor Predrag Nikač remizirao je sa kolegom po tituli Pedrom Moralesom Romerom, nakon gotovo šest sati borbe, u najdužoj partiji prvog kola.

Remijem je završena i partija između Radovana Damjanovića i Alberta Interiana Rodrigeza, dok Milan Ivanović i Radenko Lacmanović nijesu uspjeli bijelim figurama da naprave iznenađenja protiv mnogo bolje rejtingovanih protivnika.

U crnogorskoj reprezentaciji je i Vera Jovanović, dok je kapiten Mitar Đukanović.

Crnogorske reprezentativce sjutra očekuju mečevi drugog kola protiv Kenije.

Crnogorski šah na Olimpijadi u Beogradu predstavlja i sudija Davor Drašković.

Prva Paraolimpijada u istoriji šaha okupila je 26 ekipa, a Crna Gora se po startnom rejtingu nalazi na 18. mjestu.

Na otvaranju, koje je održano u Skupštini Srbije, prisutnima su se obratili predsjednici Šahovskog saveza Srbije Dragan Lazić i Svjetske šahovske asocijacije Arkadij Dvorkovič i ministar sporta u Vladi Srbije Zoran Gajić.

Konstatovano je da je organizacija Olimpijade veliki iskorak kako za FIDE, tako i za šahiste sa invaliditetom.

Olimpijada će se igrati šest kola, na četiri table, po švajcarskom sistemu.

Nastup šahovske reprezentacije Crne Gore finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta i Šahovskog saveza, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS