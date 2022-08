Poraz crnogorskih odbojkaša u Portugalu

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore poraženi su večeras u predgrađu Porta, gradiću Santo Tirsu, od Portugala 3:0 (27:25, 25:15 i 25:12), u utakmici petog kola D grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi poraz crnogorskih odbojkaša u kvalifikacijama, nakon serije od četiri uzastopna trijumfa.

Prvi međusobni duel u Kolašinu dobili su 3:2 (21:25, 25:22, 25:20, 25:27 i 15:13).

Savladali su pred svojim navijačima i Luksemburg 3:0 (25:15, 25:14 i 25:17) i dva puta Island – u Kolašinu 3:0 (25:15, 25:10 i 25:16) i u Kopavoguru 3:0 (25:21, 25:18 i 25:16).

Portugal je u Kolašinu upisao jedini poraz, a zabilježio je i četiri trijumfa.

Portugal je do pobjede, nakon koje je preuzeo prvo mjesto na tabeli, došao nakon 71 minut igre.

Crna Gora do kraja kvalifikacija ima još gostovanje Luksemburgu (20.avgust).

Plasman na Euro Volley 2023 izboriće sedam pobjednika kvalifikacionih grupa i pet najboljih drugoplasiranih selekcija.

