Poraz crnogorskih košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Danske nakon produžetka 84:81, u meču F grupe kvalifikacija za šampionat Evrope.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 71:71.

Crnogorske košarkašice ranije su obezbijedile sedmi uzastopni plasman na šampionat Evrope, a protiv Danske upisali su prvi poraz, nakon tri startna trijumfa.

Danska je drugim trijumfom izborila plasman na šampionat.

Selektorka Jelena Škerović je danskoj selekciji suprostavila podmlađeni tim, bez Jelene Dubljević i Božice Mujović.

Najefikasnija u danskoj selekcji bila je Marija Jespersen sa 25 poena.

U crnogorskoj reprezentaciji Marija Leković ubacila je 18, Dragana Živković 17, a Sofija Živaljević 15 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS