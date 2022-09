Poraz crnogorskih fudbalera u Zenici

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Zenici od Bosne i Hercegovine (BIH) 1:0, u utakmici petog kola Grupe B Lige nacija.

Selekcija BIH je tom pobjedom, kolo prije kraja takmičenja, obezbijedila prvo mjesto u grupi 3.

Odlučujući pogodak postigao je Ermedin Demirović u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.

Demirović se upisao i u 32. minutu, ali je gol poništen nakon što je VAR tehnologijom utvrđeno da je bio ofsajd.

Domaćin je u prvom dijelu bio bolji, a šanse da se upiše u strijelce imao je Edin Džeko, u trećem i 37. šutirao je preko gola, dok je u 25. golman Milan Mijatović bio siguran.

U 17. minutu Milutin Osmajić je, nakon ubacivanja Stevana Jovetića i smušene reakcije odbrane domaćina, šutirao sa oko 20 metara, ali je golman Ibrahim Šehić bio siguran.

Šehić je odlično intervenisao i u 69. minutu nakon šuta Stevana Jovetića iz slobodnog udarca, dok je rezervista Uroš Đurđević u 78. šutirao pored gola, nakon ubacivanja Seada Hakšabanovića.

U drugom meču te grupe, Finska i Rumunija igrale su u Helsinkiju 1:1.

Crna Gora će u posljednjem kolu, u ponedjeljak, ugostiti Finsku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS