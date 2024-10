Poraz crnogorskih fudbalera u Kardifu

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Kardifu od Velsa 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige nacija.

Crna Gora je i nakon četvrtog bez bodova u grupi B4.

Odlučujući pogodak postigao je Heri Vilson u 36. minutu iz jedanaeserca.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog su, nakon lošeg prvog poluvremena, u nastavku zaigrali bolje i stvorili nekoliko šansi, ali je mreža domaćina ostala netaknuta.

Najbolju priliku imao je Andrija Radulović u 56. minutu, efektno je prošao kapitena Velsa Bena Dejvisa i odlično šutirao, ali je lopta pogodila prečku.

Lopta je dva puta završila preko prečke nakon šuteva Stevana Jovetića, a priliku da poravna rezultat imao je i Nikola Krstović u 81. minutu, ali je glavom za malo bio neprecizan.

Domaćin je u Kardifu prijetio, imao nekoliko dobrih šansi, ali je Igor Nikić ponovo bio siguran i spasio Crnu Goru težeg poraza.

U drugom meču te grupe Island je pred svojim navijačima poražen od Turske 4:2.

Crna Gora će u novembru odigrati dva meča pred svojim navijačima – 16. novembra sa Islandom i tri dana kasnije sa Turskom.

