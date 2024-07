Poraz Budućnosti u Podujevu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su danas u Podujevu od kosovske ekipe Mališeva 1:0, u prvom meču prve runde kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pobjednika duela na stadionu Zahir Pajaziti odlučio je Etnik Bruti u 67. minutu.

Revanš utakmica na programu je narednog četvrtka u Podgorici.

Bolji iz duela crnogorskog i kosovskog predstavnika u drugom kolu igraće protiv CSKA iz Sofije.

Barski Mornar u debiju na evropskoj sceni ugostiće večeras na DG areni Dinamo iz Tbilisija.

