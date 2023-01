Poraz Budućnost Volija u Patri

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Patri od grčkog Promiteasa 81:72, u utakmici 12. kolu B grupe Eurokupa.

Grčki tim revanširao se za poraz u Podgorici (95:89) i sedmim trijumfom izjednačio se sa rivalom na tabeli.

Domaćin je tokom cijelog meča bio u vođstvu, koje je sredinom posljednjeg dijela iznosila i 16 poena (77:61).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Arnoldas Kulboka sa 30 poena.

U podgoričkom timu najbolji je bio Erik Grin sa 16, dok su po 14 poena ubacili su Kameron Rejnolds i Petar Popović.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 1. februara, ugostiti London.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS