Poraz Budućnost Bemaksa u Debrecinu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas od mađartskog Debrecina 27:22, u utakmici petog kola B grupe Lige evropskih šampiona.

To je četvrti poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i jedan trijumf.

Domaći sastav je do pobjede u duelu kandidata za plasman u osminu finala vodila Aleksandra Tofner sa deset, dok je Konsuela Hamori postigla pet golova.

U podgoričkom timu po pet pogodaka postigle su Ivana Godeč, Kalidijatu Nijakate i Adriana Kardoso de Kastro, dok se četiri puta u strijelce upisala Ivona Pavićević.

Budućnost će u narednom kolu, 29. oktobra, ugostiti Bukurešt.

