Popović: Dobra provjera protiv vrhunskog protivnika

Podgorica, (MINA) – Rukometašicama Budućnost Bemaksa duel sa danskim Esbjergom biće dobra provjera, protiv vrhunskog tima, kazala je trener Bojana Popović.

Budućnost Bemaks i Esbjerg odigraće u subotu u Podgorici utakmicu drugog kola B grupe EHF Lige šampiona.

Popović je kazala da je Esbjerg i ove godine jedan od favorita za osvajanje Lige šampiona.

Prema njenim riječima, nijanse su odlučivale u duelu protiv Đera na startu nove sezone Lige šampiona.

“Esbjerg je i u tom meču pokazo moć, rukometašice tog tima su fizički jake, psihološki stabnilne. Dobar tim koji funkcioniše zajedno dugo godina. Pojačale su se sa norveškim triom i sa par danskih rukometašica izgledaju moćno”, rekla je POpović na konferenciji za novinare.

Ona je podsjetila da je podgoričkim rukometašicama u prošlosezonskim duelima sa njima bilo fizički teško.

“Osjetili smo da su baš moćne. Na tome smo posebno radili, da se malo bolje fizički pripremimo, da budemo bolji u trčanju i fizikaliojama. Smiješno je upoređivati profile njihovih i naših mladih igračica”, rekla je Popović.

Govoreći o očekivanja u predstojećem duelu, ona je kazala da Budućžnost samo ako bude odigrala dobro timski može da se suprostavi rivalu.

“Moramo ući kao tim, zajednmo da radiomo i borimo se na svim poljima, ne samo u odbrani. Napadači ako nijesu skoncentrisani i ne daju gol kada stvarimo šansu slijedi kontra i tada je teško braniti”, rekla je Popović

Ona je naglasila su zato svi segmenti bitini, da je potrebna agresija i dobra energija koja treba da krene iz odbrane.

“Sa dobrom energijom i borbom, davanjem sebe kroz timski rad mislim da možemo da im pariramo. Teško se spremiti za nekog ko zna sve, a one znaju sve”, rekla je Popović.

Budućnost je 27. sezonu u najkvalitetnijem klupskom rukometnom takmičenju u Evropi počela gotujućim trijumfom u Turskoj protiv Kastamonua 40:27.

Danski tim, koji je bio prošle sezone igrao polufinale Lige šampiona, poražen je na startu od Đera 31:29.

Budućnost i Esbjerg i prošle sezone bili su rivali u grupi, a oba međusobna duela pripala su danskom predstavniku. Pred svojim navijačima slavio je 35:20, a u Podgorici 36:25.

Sezonu u Ligi šampiona završio je na finalnom turniru, ali je u oba meča doživio poraze i završio kao četvrtoplasirani.

U polufinalu poražen je od Đera 32:27, a u meču za treće mjesto izgubio je od francuskog Meca 32:26.

Duel u Bemaks areni počeće u 16 sati.

