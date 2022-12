Popović: Đer odličan, ali i Budućnost može bolje nego u Mađarskoj

Podgorica, (MINA) – Đer je odličan tim, ali i Budućnost Bemaks može mnogo više nego u prvom međusobnom duelu, kazala je trener podgoričkih rukometašica Bojana Popović.

Budućnost i Đer odigraće sjutra u Podgorici utakmicu devetog kola B grupe Lige šampiona.

Prvi međusobni duel u Đeru pripao je mađarskom timu 32:19.

Rival Budućnosti je petostruki šampion Evrope, koji je u prvih osam kola upisao šest trijumfa i dva poraza.

Uoči gostovanja u Podgorici upisao je poraze – u Ligi šampiona od Rapida u Bukureštu i u nacionalnom šampionatu od gradskog rivala, ekipe Ferencvaroša.

Izabranice Bojane Popović u dosadašnjem dijelu takmičenja imaju četiri trijumfa, tri poraza i remi.

Uoči duela sa Đerom zabilježile su pobjede u dvomeču sa Storhamarom.

Popović je kazala da je cilj rukometašica da popravi utisak iz Đera i odigra kvalitetno posljednji meč u ovoj godini.

“Glupo je pričati o mogućnostima Đera koji na svakoj poziciji ima po dvije, tri igračice. Bavićemo se više sobom, a manje protivnikom. Želimo da guramo naš ritam, sa manjim brojem tehničkih grešaka. Samo na taj način spriječićemo ih da se hrane lakim golovima”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da cijeni višestrukog evropskog prvaka, ali i da vjeruje u svoje igračice.

“Vjerujem da će pokazati bolju igru u odnosu na prvi duel u Mađarskoj. Đer je odličan, a mi možemo više nego u prvoj utakmici u kojoj smo bili bojažljivi”, rekla je Popović.

Ona u subotnjem duelu ne može da računa na Ivonu Pavičević, dok je i dalje pod znakom pitanja nastup Milene Raičević.

Predstojeći duel biće 27. međusobni okršaj najuspješnijeg crnogorskog i mađarskog kluba u evropskim takmičenjima.

Đer je upisao 19 pobjeda, četiri su završena remijem, dok je Budućnost slavila u tri duela.

Crnogorski šampion izašao je kao pobjednik u dva od tri dosadašnja finala – 2006. nakon remija u Podgorici, trijumf u Đeru donio je trofej Kupa pobjednika kupova, dok je 13. maja 2012. godine u Glavni grad stigao trofej Lige šampiona nakon što su tada izabranice Dragana Adžića nadoknadile minus od dva gola iz prvog meča.

Đer je slavio u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je uspješniji i u polufinalnim duelima na završnim turnirima u Budimpešti 2016. i 2017. godine.

Prije četiri sezone Đer je bio uspješniji u dvomeču četvrtfinala Lige šampiona i slavio u oba duela 26:20 u Podgorici i 30:28 pred svojim navijačima.

Dobio je i posljednja dva međusobna duela – u četvrtfinalu Lige šampiona, u aprili prošle godine, 30:19 u Podgorici i 24:21 u Đeru.

Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

“ŽRK Budućnost Bemaks podsjeća sve navijače koji su kupili ulaznice i bodrili lavice tokom Evropskog prvenstva, da imaju besplatan ulaz na preostale utakmice našeg kluba u grupnoj fazi EHF Lige šampiona u Bemaks areni. Potrebno je samo da na ulazu pokažu ulaznicu koju su kupili za EHF Euro 2022”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS