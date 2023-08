Popović: Crnogorski košarkaši spremni za start SP

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore na najbolji mogući način iskoristila je pripremni period i spremna čeka petak i utakmicu sa Meksikom, kazao je crnogorski bek Petar Popović.

On je kazao da im je u pripremi meča mnogo značio kontrolni duel sa Filipnima, navodeći da ta selekcija igra slično kao Meksiko.

“Bitno je i što smo doputovali ranije i privikli se na vremensku zonu i klimu na Filipinima, uhvatili smo i ritam spavanja. Domaćini su ljubazni, vidi se da im je stalo da se osjećamo lijepo i ugodno. Stvarno je sve super”, rekao je Popović.

On je naglasio da su svi preduslovi ispunjeni da u petak spremni istrče na teren i daju svoj maksimum

“Znamo šta nam je cilj i šta treba da uradimo da bi ga ostvarili”, zaključio je Popović.

Amerikanac u crnogorskom dresu, Kendrik Peri, rekao je da su uzbuđeni, ali i spremni za početak prvenstva.

On je ocijenio da u utakmici sa Meksikom mogu odgovoriti fizički i da će to zahtijevati nivo mentalne čvrstine.

“Za nas je samo važno da ostanemo čvrsti. Moramo da ostanemo mirni i da se fokusiramo na ono što treba da uradimo”, rekao je Peri.

On je naglasio da je to tim koji najbolje igra kada je opušten.

“Kada momci dijele loptu i vjeruju jedni drugima. Dokle god budemo pri tome i trudimo se da ne vršimo prevelik pritisak na sebe, bićemo u dobroj formi”, naveo je Peri.

Upitan šta bi bio uspjeh na Mundobasketu, Peri je rekao da je za njega i samo iskustvo uspjeh.

“Činjenica da smo došli ovdje zahvaljujući upornosti, teškom radu, je uspjeh“, rekao je Peri.

On je naglasio da bi uspjeh bio prolazak u drugu rundu.

Prema njegovim riječima, ne treba gledati previše unaprijed već se fokusirati na Meksiko.

