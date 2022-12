Popović: Budućnost zna kvalitet Strorhamara i mora imati adekvatan odgovor

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks zna kvalitet Storhamara, šta norveški tim može da ponudi i mora imati adekvatan odgovor, kazala je trener podgoričkih rukometašica Bojana Popović.

Budućnost Bemaks i Storhamar odigraće sjutra u Podgorici utakmicu sedmog kola B grupe Lige šampiona.

Govoreći o norveškom timu, Popović je kazala da je to izuzetna ekipa, koja ima svoj sistem i ne odstupa od njega.

“Čuvaju loptu i čekaju sigurne šanse. Fizički su izuzetno jake. Mi moramo imati adekvatan odgovor, da agresivnom odbranom pokažemo zube, kao i u svim prethodnim utakmicama, da ne damo na sebe na svom terenu“, rekla je Popović na konferenciji za novinare.

Komentarišući igru Storhamara, Popović je istakla da najveća opasnost prijeti od lijevog i desnog beka.

“Generalno igraju kao tim i to je teže nego kada imaju jednog ili dva individualca na koje treba posebno obratiti pažnju. Igraju kolektivno i iz utakmice u utakmicu vidi se da fokus golgeterski nije na par igračica, nego je raspoređen na cijeli tim. Mi moramo da budemo spremne da to branimo“, rekla je Popović.

Ona je naglasila da napad podgoričkog tima mora da funkcioniše besprekorno.

“Da ne dozvolimo lake golove. Moramo da igramo disciplinovano. Znamo šta Storhamar može da ponudi, šta da očekujemo i zato moramo da imamo adekvatan odgovor na to“, rekla je Popović.

Prema njenim riječima, problem u pripremi meča predstavlja što će Budućnost do duela sa Storhamarom imati svega pet zajedničkih treninga.

„One su bile zajedno tokom cijelog prvenstva, nedostajala im je samo Njemica Mia Čoke. Tu je njihova prednost. Kvalitetan tim, koji je pokazao dobar nivo igre u Bukureštu, u posljednjem kolu Lige šampiona. Vodile su do samog kraja protiv Rapida“, rekla je Popović.

Ona je najavila da ni protiv Storhamara neće moći da računa Katarinu Džaferović.

„Nina Vukčeviće se oporavila, bila je u trenažnom procesu i tokom Evropskog prvenstva, ali će joj trebati vremena da se vrati u kolektivni rad. Milena Raičević je počela da radi, ona je veliki borac i daće u subotu svoj maksimum. Koliko bude spremna, ona je tu da pomogne“, rekla je Popović.

Po mnogima, nekada najbolja rukometašica svijeta, kazala je da ne može da shvati da Budućnost nema veću podršku sa tribina u mečevima Lige šampiona.

“Ne mogu da shvatim da ljudi iz Podgorice ne prepoznaju mladost i to da je našoj djeci potrebna podrška. Dvorana Morača je bila puna kada je u timu bilo mnogo igračica sa strane, ne razumijem zašto nije kada igraju naša djeca, koja stasavaju da bi se sa reprezentacijom dogodilo ono što se dogodilo prije desetak dana”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da nema Budućnosti ne bi bilo reprezentacije.

“Baš sada, kada nema finansija, potrebna je najjača podrška, da smo svi zajedno, a ne da podržavamo kada je sve super i da gledamo polufinale ili finale u Morači, kao nekad”, istakla je Popović.

Ona je istakla da su djevojke razočarane kada vide praznu ili polupraznu dvoranu.

“Ja i Maja Savić im kažemo uvijek da moraju da se fokusiraju na to što rade na terenu. One će to i da rade, ali razočaraju se kada vide da nema navijača, a recimo na gostovanjima su dvorane prilično pune. Poštujem da ljudi imaju pravo na svoj stav, ali, mi to ne zaslužujemo. Ako želimo da Budućnost, a samim tim i reprezentacija, napreduju – potrebna je podrška. A, valjda je ljepše kada ideš naprijed sa svojom djecom”, zaključila je Popović.

Budućnost i Storhamar do sada su odigrali samo dva zvanična meča – prije 12 godina u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova Evrope.

Prvi duel u Hamaru pripao je domaćinu 28:22, dok je Budućnost u revanšu bila ubjedljivija i pobjedom od 35:20 izborila polufinale.

Norveški predstavnik ove sezone ostvario je dva trijumfa i četiri poraza.

Budućnost zahvaljujući remiju protiv Rapida ima bod više. Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

Iz podgoričkog kluba saopšteno je da će ulaz u dvoranu biti slobodan za sve navijače koji su kupili ulaznice i bodrili crnogorske rukometašice tokom Evropskog prvenstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS