Pokrenut postupak obezbeđivanja uslova za početak rada Zavoda za sportsku medicinu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih uložiće sve napore da Zavod za sportsku medicinu počne sa radom i to će predstavljati jedan od istorijskih momenata za Crnu Goru i crnogorski sport, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da bi, uzimajući u obzir evropske smjernice, Zavod za sportsku medicinu nastojao da razvije što bolje i savremenije procedure za dijagnostiku, tretman i rehabilitaciju sportista.

“Zavod za sportsku medicinu bi znatno unaprijedio kvalitet zdravstvene zaštite i psiho-motoričkih sposobnosti naših sportista, po ugledu na praksu razvijenu u evropskim zemljama sa dugom tradicijom sporta i sportske medicine”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Saopšteno je da Ministarstvo sporta i mladih pokrenulo postupak obezbjeđivanja uslova za početak rada Zavoda za sportsku medicinu Crne Gore.

Iz tog resora podsjećaju da je Zavod za sportsku medicinu, kao zdravstvenu ustanovu, osnovala Vlada Crne Gore u junu 2020. godine.

Odluka o osnivanju stupila je na snagu 16.06.2020. godine, ali da još nije počeo rad.

“Vlade u prethodnim sazivima nijesu izvršile obaveze definisane Odlukom i nijesu preduzete potrebne pripreme da bi se stekli uslovi za početak rada Zavoda. Ministarstvo sporta i mladih prepoznalo je kao prioritetnu potrebu da Zavod počne rad budući da je za tu namjenu obezbijeđen dio sredstava u budžetu”, piše u saopštenju.

Obrazovana je i Radna grupa za pripremu akata za stvaranje uslova za početak rada Zavoda.

Za predsjendika radne grupe izabran je Stevan Đurišić, VD direktor Direktorata za strateško planiranje u Ministarstvu sporta i mladih.

“Početak rada Zavoda za sportsku medicinu znatno bi poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite naših sportista i predstavlja okosnicu razvoja sporta u Crnoj Gori. Računaamo na punu podršku Vlade Crne Gore i nadležnih državnih organa”, rekao je Đurišić.

On smatra da će sve poteškoće oko formiranja Zavoda organi državne uprave rješavati na međuresornom nivou.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS