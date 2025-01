Podrška rekonstrukciji sportkog komleksa Topolica

Podgorica, (MINA) – Atletski savez pružiće podršku rekonstrukciji sportkog komleksa Topolica, kako bi tereni bili izrađeni po standardima i dobili odgovarajuće sertifikate Svjetske atletske federacije.

Iz te aocijacije saopšteno je da će pružiti podršku kako bi sportski centar Topolica u Baru bio još više prepoznat u regionu i šire po uslovima za pripremu atletičara i organizovanju atletskih takmičenja.

Na sastanku čelnika Atletskog saveza i Javne ustanove Spotsko-rekreativni centar Topolica, razmatrana je mogućnost premještanja bacališta za koplje, disk, kladivo i kuglu sa glavnog terena na pomoćni, koji je lociran uz sami stadion.

Najavljeno je da bi on trebao da bude kompletno renoviran i prilagođen organizovanju priprema i takmičenja u bacanjima u skladu sa pravilima Svjetske atletike za bacanje diska, kladiva, koplja i kugle.

Sagledaće se i mogućnost izrade još nekoliko trenažnih bacalista za kuglu.

Sportski centar Topolica u saradnji sa Fudbalskim savezom i Opštinom Bar kompletno renovira fudbalski teren i postavlja hibridnu podlogu.

Opština Bar podržala je inicijativu da taj grad dobije moderne atletske i fudbalske sadržaje.

Najavljeno je da će, uz podršku Opšine Bar, biti odrađena reparacija atletske staze, čiji se zvršetak očekuje do 20. maja.

Predviđeno je i obilježavanje staze, uređenje skakališta za dalj sa zamjenom pijeska u jamama za doskok u skladu sa standardima Svjetske atletike.

Tokom razgovora predsjednik Milorad Vuletić je pružio snažnu podršku svim idejama, koje doprinose poboljšanju atletske infrastrukture, obezbjeđenju boljih uslova za trenig, pripreme i takmičenja, kao i pozicioniranju Bara kao regionalnog centra za pripremu sportista.

“Sigurni smo da će sa novim ulaganjem u novu infastrukturu, Bar biti moderan atletaki regionalni centar za pripremu atletičara i fudbalera, što doprinosi daljem razvitku ne samo kraljice sportova nego promovisanju Bara kao sportsko-turističkog grada”, rekao je Vuletić.

