Podgorica ubjedljiva protiv Zlatibora

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice pobijedili su večeras u Bemaks areni ekipu Zlatibora iz Čajetine 113:89, u prvom meču četvrtfinala ABA druge lige.

Podgorički tim do pobjede vodili su Brendon Slaj sa 24 i Dejlin Kunc sa 21 poenom.

Istakao se i Vjačeslav Petrov sa 19, dok su sa dvocifrenim ponterskim učinkom meč završili Filip Anđušić sa 15, Marko Kljajević sa 13 i Danilo Brnović sa 11 poena.

U ekipi iz Čajetine po 19 poena ubacili su Brano Đukanović i Viktor Kovačević.

Revanš utakmica biće odigrama 16. aprila.

Sjutra će prvi meč četvrtfinala odigrati Sutjeska protiv Vojvodine u Nikšiću (18).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS