Počinje sa radom Džudo klub Ippon, proslavljenog džudiste Srđana Mrvaljevića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudo od 3. februara biće bogatiji za novi klub – Ippon, proslavljenog džudiste Srđana Mrvaljevića.

Sala džudo kluba Ippon nalazi se na prvom spratu robne kuće u Nikšiću i opremljena je po svim svijetskim standardima za kvalitetan rad i trenažni proces.

Treninge će, osim nekadašnjeg vicešampiona svijeta, voditi i Predrag Stanjević, bivši reprezentativac i šestostostruki seniorski prvak Crne Gore.

Predviđeno je da će im u radu pomagati nekoliko veterana, koji će svoje višedecenijsko iskustvo prenositi na najmlađe.

“Poslije svega što mi je dao džudo, moj grad Nikšić i moja država Crna Gora, osjetio sam potrebu da sa svojim prijateljima oformim klub. Pokušaću da se na neki način odužim i prenesem znanje i iskustvo na buduće generacije”, kazao je Mrvaljević agenciji MINA.

On je istakao da će klub u svojim redovima imati samo dva mlada seniora – kapitena Petra Goranovića i Andriju Martinovića, dok će ostali članovi biti pioniri i kadeti.

“Čvrsto vjerujem da su naša djeca naš najveći potencijal i boriću se da im sa svojim prijateljima i upravom kluba omogućim uslove da svoj potencijal ostvare i valorizuju na radost i ponos svojih porodica, grada i države Crne Gore”, rekao je Mrvaljević.

On je naglasio da, prije sportskog rezultata i medalja za koje ne sumnja da će doći, želi da svi članovi Ippona usvoje filozofiju džudo sporta i njegove kodekse ponasanja koji pretstavljaju najpozitivnije univerzalne vrijednosti čovečanstva.

“Džudo je definitivno najbolja moguća aplikacija uma i tijela i odlična platforma za zdrav i kvalitetan razvoj djece koji će imati priliku da u našem klubu trenirajući polako uče život”, rekao je Mrvaljević.

Osvajač medalja sa najznačjnijih svjetskih turnira zahvalio se svim prijateljima i sponzorima, koji su mu pomogli osnivanje kluba.

“Prije svega hvala kompanijama Bemaks i Kapital Invest bez čije podrške ne bi bilo moguće omogućiti kvalitetne uslove za rad, ali i kompanijama Goranović i Gornič, kao i Internacionalnoj džudo federaciji na čelu sa predsjednikom Mariusom Vizerom”, rekao je Mrvaljević.

On je istakao da posebnu zahvalnost i poštovanje na poverenju uputio svim roditeljima koji će svoju djecu učlaniti u klub.

“Trudićemo se da posvećeno radimo na njihovom razvoju i oblikovanju, praveći od njih snažnije, plemenitije i kvalitetnije ljude, stvarajući im osećaj da su u našem klubu pored svoje primarne dobili još jednu porodicu koje će sa njima slaviti njihove pobijede, ali i rješavati njihove probleme”, rekao je trofejni crnogorski džudisti.

On je kazao da je njegova karijera sportiste završena i da je na njegove medalje odavno pala prašina.

“Samo će sa novim medaljama mojih učenika i te moje stare, prašnjave i zaboravljene ponovo dobiti svoj sjaj i svrhu”, zaključio je Mrvaljević.

Mrvaljević je bio vicešampion svijeta 2011, juniorski prvak Evrope 2003, ima evropsko mlađe seniorsko srebro 2006. i zlato sa pet svjetskih kupova.

Ima i bronze sa tri grend slema, bio je mediteranski pobjednik 2013. i osvajač zlatnih odličja na Igrama malih zemalja Evrope, a tri puta bio je učesnik Olimpijskih igara.

