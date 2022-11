Pobjede Budućnosti i Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske ostvarili su pobjede u 17. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je pred svojim navijačima savladala plavsko Jezero 2:1, a odlučujući pogodak postigla je u šestom minutu sudijske nadoknade.

Gosti su poveli golom Jovana Pajovića u petom muinutu.

Izjednačio je Viktor Đukanović u 68, a pobjedu lideru šampionata donio je Damjan Dakić.

Sutjeska je danas u Nikšiću pobijedila Petrovac 2:0.

Zvanični šampion do pobjede, desete ove sezone, došao je golovima Lazara Žižića u 47. i Tajrona Konrada u 51. minutu.

Na jučerašnjim mečevima postignuti su sljedeći rezultati: Dečić – Jedinstvo Franca 0:1, Iskra – Mornar 2:1 i Rudar – Arsenal 0:0.

Budućnost je, nakon 17. kola, vodeća na tabeli sa 34 boda.

Sutjeska je osvojila 33, Dečić je treći sa 27, dok po 24 boda imaju Petrovac i Arsenal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS