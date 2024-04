Pobjede Barselone i Atletika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Barselone i madridskog Atletika ostvarili su pobjede u prvim mečevima četvrtfinala Lige evropskih šampiona.

Barselona je u Parizu, nakon preokreta, savladala Pari Sen Žermen 3:2.

Barselonu su do pobjede vodili Rafinja u 36. i 62 i Andresona Kristensen u 75. minutu.

Strijelci za domaći tim bili su Osman Dembele u 48 i Vitinja u 51. minutu.

Atletiko je u Madridu slavilo protiv Borusije iz Dortmunda 2:1, golovima Dodriga De Paula u 6. i Samjuela Diasa Lina u 32. minutu.

Jedini pogodak za Atletiko postigao je Sebastijan Ale u 82. minutu.

Real i Mančester siti igrali su juče u Madridu neriješeno 3:3, a bez pobjednika završen je i duel Arsenala i Bajerna u Londonu 2:2.

Revanš utakmice biće odigrane 16. i 17. aprila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS