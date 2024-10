Pobjeda zagrebačkog Dinama u Salcburgu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri zagrebačkog Dinama pobijedili su u gostima ekipu Salcburga 2:0, u trećem kolu Lige šampiona.

Zagrebački tim do prve pobjede ove sezone došao je golovima Sandra Kulenovića u 48. i Bruna Petkovića u 84. minutu.

U derbiju kola Barselona je pred svojim navijačima savladala Bajern 4:1, dok je Mančester siti bio ubjedljiv protiv Sparte iz Praga 5:0.

Pobjede u gostima slavili su Inter i Liverpul.

Inter je u Bernu bio bolji od Jang Bojsa 1:0, dok je LIverpul istim rezultatom pobijedio Lajpcig 1:0.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Atalanta – Seltik 0:0, Brest – Bajer Leverkuzen 1:1, Atletiko – Lil 1:3 i Benfika – Fejnord 1:3.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS