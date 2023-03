Pobjeda Mornar Barskog zlata

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru čačanski Borac 104:99, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim je zabilježio sedmi trijumf i napravio veliki korak ka opstanku u ligi.

Odlučujuću prednost stekao je sredinom posljednje četvrtine, kada je serijom od 13:0 poveo 104:94 u 39. minutu.

Najefiaksniji u pobjedničkom timu bili su Balša Živanović i Marko Pecarski sa po 16, dok je Kristijan Džons ubacio 14 poena.

U čačanskoj ekipi, koja je doživjela 16. poraz, najbolji je bio Hanter Hejl sa 31 košem.

Pobjedu su juče ostvarili i košarkaši Budućnost Volija u Zagrebu protiv Cibone 87:83.

SC Derbi će sjutra u 18 sati ugostiti Split (18.00).

