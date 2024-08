Pobjeda mladih vaterpolista

Podgorica,(MINA) – Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Kotoru selekciju Holandije 10:6 (4:1, 1:0, 2:3 i 3:2), u prvom meču u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija je golovima Strahinje Gojkovića (dva), Srđana Janovića i Stefana Vraneša, već u prvoj četvrtini stekla ubjedljivi prednost 4:1, dok je na poluvremenu imala četiri gola prednosti, koju je sačuvala do kraja.

Gojković, Janović i Balša Vučković postigli su po dva gola, dok su se Stefan Vraneš, Tim Perov, Ognjen Morčanin i Nikola Petrović upisali po jednom.

Mlade „ajkule“ će sjutra u 19 sati i 15 minuta igrati protiv Španije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS