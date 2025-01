Pobjeda crnogorskih odbojkašica protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu kvalifikacija za U16 Evropsko prvenstvo.

Crnogorske odbojkašice savladale su večeras u Sofiji, u prvom kolu, reprezentaciju Srbije 3:0 (25:21, 25:18 i 25:20).

Crnu Goru je do trijumfa vodila Klara Đukić sa 15, dok je Elena Jovanović meč završila sa deset poena.

Naredi rival crnogorskim odbojkašicama, sjutra u 16 sati i 30 minuta, biće Bugarska.

