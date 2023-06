Pobjeda crnogorskih košarkašica u Kranju

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedile su večeras u u Kranju, u pripremnom meču, selekciju Slovenije 72:70.

U dramatičnoj završnici presudili su trojka Dragane Živković i po slobodno bacanje koje su pogodile Sofija Živaljević i Marija Leković.

Najefikasnije u crnogorskoj selekciji bile su Jelena Vučetić i Nataša Mek sa po 15, Božica Mujović ubacila je 12, a Leković deset poena.

Crnogorskoj selekciji duel sa Slovenijom bila je generalna proba za Eurobasket.

Izabranice selektorke Jelene Škerović za Izrael putuju 13. juna, a prvi meč je dva dana kasnije protiv Grčke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS