Pobjeda crnogorskih košarkaša protiv Kameruna

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Rigi selekciju Kameruna 70:66, u utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira za plasman na Olimpijske igre.

To je prvi trijumf crnogorskih košarkaša na turniru, nakon jučerašnjeg startnog poraza od Brazila 81:72.

Crnogorska reprezentacij tom pobjedom ostala je u trci za drugo mjesto i plasman u polufinale završnog kvalifikacionog turnira.

Crna Gora je u posljednjem kolu slobodna, a rivali će biti Brazil i Kamerun.

Najefikasniji u crnogorskoj sečlekciji bio je Marko Simonović sa 18, Luka Bogavac ubacio je 13, Kendrik Peri 12, a po poen manje Nikola Vučević i Dino Radončić.

U selekciji Kameruna bolji od ostalih bili su Džordan Bajehe i Fabien Kventin Ateba sa po 14 poena.

