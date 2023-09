Pobjeda Crne Gore u Toršavnu

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu premijernog izdanja Lige nacija.

Izabranice selektora Mirka Marića savladale su večeras u Toršavnu, u meču grupe C3, selekciju Farskih Ostrva 1:0.

Odlučujući pogodak postigla je Armisa Kuč u 21. minutu.

Trijumf je mogao biti i ubjedljiviji da je crnogorska selekcija realizovala nekoliko velikih šansi.

Crna Gora će takmičenje u Ligi nacija nastaviti 26. septembra duelom na DG areni sa Azerbejdžanom.

Azerbejdžan je ranije danas igrao sa Kiprom neriješeno 1:1.

