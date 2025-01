Pobjeda Budućnost Volija protiv Hapoela

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici izraelski Hapoel 84:83, u utakmici 15. kola A grupe Eurokupa.

Budućnost se revanširala rivalu za poraz u prvom međusobnom duelu i sedmim trijumfom ostala u trci za plej-of.

Junak trijumfa bio je Flečer Megi, koji je 4,4 sekunde prije kraja pogodio sva tri bacanja.

On je prethodno fauliran pri štu za tri poena.

Hapoel, koji je gotovo cijeli meč bio u vođstvu, 16 sekundi prije kraja vodio je 83:79.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Rašid Salajmon sa 19, Nikola Tanasković je ubacio 14, a Meknli Rajt 11 poena.

