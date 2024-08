Pljevljacima Trofej Podgorice

Podgorica, (MINA) – Ekipa Pljevlja 04 DC light systems pobjednik je ljetnjeg turnira u malom fudbalu, pod nazivom Trofej Podgorice, u organizaciji Sekretarijata za sport Glavnog grada i Fudbalskog kluba Centar.

Pljevaljski sastav je u finalnom meču, pred punim tribinama podgoričkog Stadiona malih sportova, savladao ekipu Murić company 5:1.

U meču za treće mejsto Dadi je slavio protiv Kubika /Qbik/ 4:0.

Za najboljeg igrača turnira, koji je okupio 64 ekipe koje su se nadmetale 38 dana, proglašen je Aleksandar Bošković (Pljevlja), najbolji strijelac je Đuro Mugoša (Dadi), a najbolji golman Vasilije Gojačanin (Dadi).

Priznanje za fer plej dobila je ekipa Fans united.

Pobjedničkoj ekipi pripala je nagrada u iznosu od 4.500 EUR, drugoplasirani tim dobio je 2.500, a trećeplasirani 1.500.

Ekipi koja je ostala van pobjedničkog postolja pripala je utješna nagrada u iznosu od 500 EUR.

Organizator je saopštio da je sav prihod od kotizacija, 9.000 EUR, uplaćen u humanitarne svrhe.

Po polovinu sume dodijeljeno je nevladinim udruženjima Ljubičasti prijatelji, koja se bavi poboljšanjem uslova liječenja osoba sa epilepsijom i Niste sami čija je misija unaprjeđenje sistema inkluzije i položaja osoba sa autizmom.

Koordinator manifestacije Miloš Antić zahvalio se svima koji su svojim angažmanom dali doprinos realizaciji Trofeja Podgorice.

“Preko mjesec u užarenoj Podgorici i čak 128 utakmica predstavljali su ogroman organizacioni izazov, ali smo se sa njim uhvatili ukoštac i vjerujem da smo našim sugrađanima i ljubiteljima fudbala priredili događaj za pamćenje. Hvala svim takmičarima na fer-pleju, sponzorima koji su prepoznali naš entuzijazam”, rekao je Antić, idejni tvora projekta.

