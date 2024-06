Pljevlja centar crnogorske atletike

Podgorica, (MINA) – Atletski savez će u narednom periodu brojne aktivnosti realizovati u Pljevljima, koja će biti centar crnogorske atletike, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će za vikend biti održano 31. Pojedinačno prvenstvo Crne Gore za mlađe juniore, na kojem će nastupiti oko 100 takmičara iz 12 crnogorskih klubova.

Takmičenje će prvog dana početi u 16, a u nedjelju u devet sati i 30 minuta.

“Već sljedeće subote na istom mjestu predviđeno je 30. Ekipno prvenstvo Crne Gore u juniorskoj konkurenciji, a dan kasnije savez će u Pljevljima početi sa organizacijom sedmodnevnog kampa za najperspektivnije crnogorske atletičare – njih 21 i četiri trenera”, piše u saopštenju.

Navodi se da će u okviru tog kampa biti organizovan i seminar za atletske trenere.

“Po završetku kampa, 30. juna, biće održano 11. Ekipno prvenstvo Crne Gore za mlađe juniore”, najavljeno je iz Atletskog saveza.

