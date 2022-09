Pionirskoj reprezentaciji šest medalja na Balkanskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore sa šest medalja završila je nastup na Balkanskom prvenstvu za mlađe pionire, takmičari rođeni 2010. i 2011. godine, na Palama.

Crnogorski džudisti osvojili su tri zlatne, srebrnu i dvije bronzane medalje.

Crnogorska himna svirana je u čast Lazara Dubljevića (do 30), Milana Barovića (do 34) i Nikole Čelebića (do 38 kilograma.

Srebrnom medaljom, porazom u finalu, morao je da se zadovolji Nikola Petrović (do 38 kg).

Kao trećeplasirani, sa bronzanim odličjem, završili su Filip Milošević (do 42) i Šejla Spahić (do 52).

Pionirsku reprezentaciju predstavljalo je 23 takmičara (osam u ženskoj i 15 u muškoj konkurenciji).

Juniorsku reprezentaciju narednog vikenda, 1. i 2. oktobra, očekuje prvenstvo Balkana, a domaćin će biti Džudo savez Crne Gore i Sportsko kulturni centar Univerziteta u Podgorici.

