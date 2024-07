Pionirke upisale prvi poraz

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Srbije 3:2 (20:25, 26:24, 25:18, 26:28 i 17:15), u utakmici trećeg kola Balkanskog prvenstva u Sofiji.

Crna Gora je u odlučujućem setu vodila 10:5 i 13:11, spasila je i dvije meč lopte, ali nažalost nije uspjela da savlada velikog favorita.

To je prvi poraz crnogorskih odbojkašica na turniru, nakon maksimalnog trijumfa protiv Rumunije.

Crna Gora će u posljednjem kolu, sjutra u 14 sati, igrati sa Turskom.

