Perović 15. jula na profesionalnom ringu

Podgorica, (MINA) – Član cetinjskog Kik boks kluba Lovćen, Ilija Perović, nastupiće 15. jula u Draču protiv albanskog borca Erija Ljalje, u meču za rejting na profesionalnoj rang listi.

Meč će biti održan u kategoriji do 60 kilograma, u disciplini lou kik.

Borba je planirana da traje tri runde po tri minuta.

Trener cetinjskog kluba Janko Kuzman kazao je da Perovića očekuje iskusan borac, miljenik domaće publike.

“Perović će imati težak zadatak, ali nadam se dobrom ishodu. Na nedavnom Trofeju Prijestonice pokazao je dobru formu u meču sa takmičarom sa Kosova, koji je jako iskusan i uspio je da ga savlada 3:0. Vjerujem da će to ponoviti i u Draču i da ćemo se iz Albanije vratiti sa povoljnim ishodom”, rekao je Kuzman agenciji MINA.

