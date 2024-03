Peković: Projekat od izuzetne važnosti za crnogorski sport

Podgorica, (MINA) – Projekat CoachingPlus od izuzetne je važnosti za crnogorski sport, jer je fokusiran na istraživanje i edukaciju metoda pozitivnog pristupa treniranju, kako bi se spriječilo odustajanje od sporta ili isključivanje iz bilo kojeg razloga, kazala je koordinator projekta Maja Peković.

Projektom, koji je iz programa Erasmus+ Sport, koordinira Crnogorski olimpijski komitet (COK), u saradnji sa partnerima Sport innovation hub iz Španije, Univerzitet Gabrijele di Anuncio Chieti-Pescara iz Italije i Centar za afirmaciju sporta i mladih (CAMS).

Cilj projekta je promovisanje novih metoda treninga koje će učiniti sportske aktivnosti i sportsko okruženje inkluzivnijim za mlade iz svih društvenih sredina i poboljšati kvalitet treninga, koristeći pozitivnu metodologiju koja može spriječiti odustajanje i smanjiti prepreke za bavljenje sportom.

Peković je istakla da će se na taj način promovisati HEPA (Health Enhancing Physical activity – aktivnosti koje poboljšavaju zdravlje) čineći sportove ugodnijim i mjestom za lični razvoj mladih, gdje mogu dobiti životne lekcije i vještine i osjećati se vrijednim i poštovanim.

“Projekat će pružiti trenerima mladih sportista inovativnu metodologiju treninga fokusiranu na pedagogiju, nediskriminaciju, inkluziju, uzorne oblike ponašanja i mentorstvo, što može učiniti sportsko iskustvo ugodnijim za sve sportiste, spriječiti odustajanje zbog situacija zloupotrebe, očuvati i unaprijediti dobrobit sportista i smanjiti prepreke s kojima se suočavaju djeca u riziku od društvene isključenosti”, kazala je Peković na promociji projekta.

Projekat omogućava fokus na stvaranje prilika za trenere iz ugroženih sredina, njihov potencijal za postajanje vitalnijim mentorima za djecu sličnih iskustava i borbu protiv diskriminacije s kojom se suočavaju u profesiji trenera i obrazovanju trenera.

Prema njenim riječima, cilj projekta je osnaživanje trenera da budu uzori za sportiste koji su u riziku od isključenja ili odustajanja, kao i stvaranje podržavajuće sportske sredine za mlade sportiste, čime se osigurava da sport bude dostupan svim osobama, bez obzira na porijeklo ili lične karakteristike.

Specifični ciljevi projekta, kako je navela, su identifikovati potrebe evropskih trenera i mladih sportista u vezi sa pozitivnom i inkluzivnom sportskom okolinom, promovisati sport kao prostor za slavljenje raznolikosti i prenošenje životnih lekcija, podsticati pozitivnu filozofiju treniranja među evropskim trenerima.

“Podići svijest o potencijalu trenera da budu uzori i mentori za mlade sportiste iz ugroženih zajednica, pozitivno utičući na njihove živote i prilika za evropske trenere, posebno one iz socijalnih manjina ili ugroženih sredina, da učestvuju u međunarodnim obrazovnim iskustvima i podijele svoje znanje”, rekla je Peković.

Govoreći o projektu, ona je najavila da će istraživački komitet na osnovu sistematskog pregleda i drugih dokaza, definisati obrazovni program zasnovan na dokazima koji adresira potrebe evropskih sportskih trenera.

“Na osnovu sprovedene analize potreba, istraživački i menadžerski timovi će odlučiti o profilima učesnika koji treba da budu uključeni, kao i o pozivu za učesnike i procesu selekcije. Svi partneri će doprinijeti izboru materijala za Online kurs na osnovu produkcije WP2. Materijali će biti pripremljeni u Word predlošku, koji je specifično kreirao za projekat i obradio specijalista za e-učenje”, rekla je Peković.

Ona je najavila da će sav sadržaj biti dostavljen online, ali ne u PDF formatu.

“Tim iz Španije će raditi na sadržaju kako bi pružio e-Learning proizvod, uključujući video zapise, upitnike i druge digitalne resurse. Na osnovu nastavnih materijala u Wordu, tim za dizajn će kreirati virtuelni sadržaj u formatu e-učenja”, rekla je Peković.

Ona je naglasila da je želja organizatora projekta da usko sarađuje sa nacionalnim sportskim savezima u Crnoj Gori i trenerima koji rade sa djecom uzarasta od 12 do 16 godine.

“Želimo da im pružimo podršku da budu inspiracija djeci da se bave sportom i budu im podrška da ne odustaju. Projekat je doprinos crnogorskom sportu i predstavlja suštionu onoga čime se COK bavi”, rekla je Peković.

Predsjednik Centar za afirmaciju sporta i mladih (CAMS) Milorad Šutulović kazao je da će oni biti zaduženi za realizaciju finalne aktivnoisti, odnosno organitaciju kampa koji je planiran za početak juna 2025. godine.

“Organizacija kampa je zapravo povezana aktivnost sa prethodnim u projektu. Prvo će se raditi istražiovanje, nakon toga onlajn kurs, a kao finale je kamp. Učesnici kampa biće djeca uzrasta od 12 do 16 godina i treneri koji su prošli kurs. Na kampu će, osim sportskih aktivnosti, biti realizovane i radionice, na kojima će treneri moći da primjene stečena znanja”, rekao je Šutulović.

On je apelovao na sve sportske organizacije da delegiraju svoje trenere da se uključe u projekat, navodeći da će stečena znanja biti korisna.

Mauricio Bertolo sa Universiteta Gabrijele di Anuncio iz Peskare, kazao je da se u projektu posvećuje pažnja razvojnom periodu djece, u kojem je prisutan intenzivan rast, veći kod dječaka nego kod djevojčica.

“Do sada smo vaikli da radimo samo sa onima koji su talentovani, a sada smo uočili da imamo mnogo problema i otvorenih pitanja kada se radi sa djecom koja su uključena u sportske aktovnosti. Imamo mnogo odustajanja, ili situacija gdje djeca pregore od velikog broja aktivnosti”, rekao je Bertolo.

On je naveo primjer da procenat kod djevojčica iznosi 70, a kod dječaka između 50 i 60 odstzo.

“U planu je formiranje Fokus grupa, sastavljenih od različitih interesnih kategorija. Njih će činiti treneri različitih sportova i kroz razmjenu iskustvava upoznaćemo potrebe djece koja treniraju”, kazao je Bertolo.

Markos Lopez Flores, ispred Sports Innovation Huba, kazao je da će informacije i podatke iz istraživanja iskoristiti da bi utvrdili kakva je sredina za trenere, odnosno kakve su potrebe sportista.

“Radićemo i obrazovne programe prilagođene toj seredini za trenere u Crnoj Gori i različite aktere u sportu. A sve da bi se rješavale potrebe koje tu postoje i omogućile da treneri idu dalje. Da ne bude cilj samo postizanje rezultata u sportu, već da se kroz obrazovne aktiovnosti poveća inkulzija mladih u sportu i spriječi da od njega odustanu”, rekao je Lopez.

Prezentaciji projekta prisustvovali su predstavnici nacionalnih sportskih saveza, državni sekretar u Ministarstvu sporta i mladih Vladimir Obradović i Sekretar za sport Glavnog grada Miloš Antić.

Članovi Konzorcijuma posjetili su i Crnogorski olimpijski komitet, gdje su sa predsjednikom, Dušanom Simonovićem, razgovarali o tom, ali i budućim zajedničkim projektima, sa fokusom na one koji se tiču zaštite mentalnog zdravlja sportista i sportistkinja.

