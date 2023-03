Pejović ponovo najbolja, slavio i Kukuličić

Podgorica, (MINA) – Članica Atletskog kluba Nikšić, Slađana Pejović i Miljan Kukuličić iz barskog Mornara osvojili su titule seniorskog prvaka Crne Gore u krosu.

Pejović je u Nikšiću, u trci na tri hiljade metara, trijumfovala ispred članica Milenijuma, Vesne Pavlićević i Rade Miladinović.

Ona je 18. put osvojila titulu prvaka Crne Gore u krosu.

Kukuličić je u trci seniora na 6.000 metara slavio ispred Miloša Mikića (Sparta) i Alekse Malikovića (Nikšić).

U konkurenciji cicibana najbolji su bili članovi barskog kluba Sanja, Stefan Rakočević i Mina Lukolić, kod mlađih pionira pobijedili su Lazar Bulatović (Mornar) i Anđela Vučetić (Nikšić), a kod pionira Matija Bulajić (Nikšić) i Sara Vučetić (Nikšić).

Najbrži mlađi juniori bili su Miloš Radović (Nikšić) i Jovana Vučetić (Nikšić), u konkurenciji juniora slavili su Nemanja Đurišić (Rudar) i Elzana Guberinić (Orion).

U konkurenciji veterana slavili su Vlatko Tadić (40-44, Nikšić), Sergej Tamindžija (45-59, Nikšić),

Veselin Petrušić (50-54, Nikšić), Slavoljub Miladinović (55-59, Podgorica), Nikola Vukčević (60-64, Bar) i preko 65 godina Velimir Ćorović (Nikšić).

Na šampionatu, održanom na terenima na Trebjesi u tehničkoj organizaciji AK Nikšić, nastupilo je oko 130 atletičara iz 11 atletskih klubova.

Najviše medalja osvojili su atletičari Nikšića (10), drugo mjesto zauzela je Sanja (5), a treće Jedinstvo (4).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS