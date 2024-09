Pavićević: Brest odlična ekipa, Budućnost nije bez šansi

Podgorica, (MINA) – Brest je odlična ekipa, sa vrhunskim igračicama, ali ni Budućnost nije bez šansi, kazala je lijevo krilo podgoričkog rukometnog tima Ivona Pavićević.

Budućnost i Brest odigraće sjutra u Podgorici meč drugog kola B grupe Lige šampiona.

Podgorički tim sezonu na evropskoj sceni počeo je porazom u Bukureštu od Rapida 32:27, dok je Brest pred svojim navijačima slavio protiv Vajpersa 30:27.

Pavićević je kazala da sa nestrpljenjem očekuje meč i nakon četiri godine povratak u dvoranu Morača.

“Za nju nas veže neka posebna energija i emocija, sigurno da će biti dobar meč. Brest je odlična ekipa, sa vrhunskim igračicama, ali smatram da su svi zaustavljivi i da ćemo igrati našu igru na našem terenu. I u napadu i u odbrani moramo biti na nivou”, rekla je Pavićević na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da posebno u napadu moraju odigrati pametno, strpljivo i sa što manje tehničkih grešaka.

Pavićević smatra da Budućnost ove sezone ima zajedništvo i da je pravi tim i porodica.

“Imamo veliku energiju i to nas krasi ove sezone. Sigurno da ćemo na svakom meču igrati našu igru, fokusirati se na sebe da damo maksimum, pa ćemo na kraju vidjeti da li je to dovoljno za neku pobjedu”, rekla je Pavićević.

Govoreći o nedjeljnom rivalu, kazala je da Brest ima dosta dobrih igračica, ali da se posebno ističe Ana Vjahireva.

“Vjahireva je jedna od najboljih i od nje sve zavisi i sve kreće. Imaju odlična krila, ali imamo i mi. Fokusiraćemo se na sebe, da oni razmišljaju o nama, a ne mi o njima”, rekla je Pavićević.

Ona očekuje veliku podršku sa tribina i da će im navijači biti dodatni vjetar u leđa.

Golmanka Armel Atingre očekuje veliku borbu, navodeći da Budućnost mora odigrati pametnije i smirenije.

“Biće ovo teška sezona za nas, ali moramo da imamo atmosferu za borbu i da na svakom treningu sve jače i više radimo”, rekla je Atingre.

Govoreći o konkurenciji na golu i iskusnoj Japanki Sakuri Hauge, ona je naglasila da joj je sada lakše.

“Ona ima veliko iskustvo i više godina od mene. Ima drugačiji stil branjenja od mene. Nemam pritisak na svojim leđima i imam primjer u njoj. Za mene je ona super”, rekla je Atingre.

Nedjeljni duel u dvorani Morača počeće u 14 sati.

