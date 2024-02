Pajković i Bošković na Skupštini Balkanske odbojkaške asocijacije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik i generalni sekretar Odbojkaškog saveza, Cvetko Pajković i Ivan Bošković, učestvovaće na 25. generalnoj Skupštini Balkanske odbojkaške asocijacije (BVA), saopšteno je iz te asocijacije.

Skupština će biti održana sjutra u Sofiji.

Na dnevnom redu biće aktivnosti i izvještaji Balkanske odbojkaške asocijacije tokom 2023, kao i definisanje datuma takmičenja i mogućih organizatora u 2024. godini.

Najavljeno je da će Skupštini prisustvovati i predsjednik i potpredsjednik Evropske odbojkaške konfederacije, Aleksandar Boričić i Renato Arena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS